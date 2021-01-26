النف: تصدينا للعديد من الجهات منهم وزير تعليم للحصول على حقوق المعلم النف: القانون رقم 4 أصبح واجبًا على الحكومة والجهات التنفيذية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن النقيب العام للمعلمين بليبيا، عبدالنبي النف، صدور حكم من محكمة الاستئناف بدائرة القضاء الإداري البيضاء، يقضي بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م.

النف وجه في مقطع مرئي له، رسالة إلى المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم بليبيا يزف لهم فيها هذا الخبر، مؤكدًا على أن هذا الحكم أصبح واجبًا على الحكومة والجهات التنفيذية من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.

وشكر محكمة الاستئناف الإداري البيضاء على إنصافها لهم في وقت تصدوا فيه لصراعات مع الكثيرين من مؤسسات وإدارات ووزارات وعلى رأسها وزارة التعليم.

وأكد أنه الآن أصبح قانون المعلمين القانون رقم 4 واقع وواجب النفاذ وغير قابل للجدال، مستدركاً “رغم أن الكثير تساقط لمصالح شخصية، لكن اليوم نفتخر بهذا الجهاد وسيسجل التاريخ هذه الملحمة”.

وأكمل “بالأمس كان هناك حضور كبير في بنغازي لشد ومؤازرة النقابة العامة، وعندما نقول النقابة العامة لا نعني شخص معين وإنما هي تعني الآن الحق والكرامة وشرف المعلم”.

وشدد على أن النقابة العامة للمعلمين هي الوحيدة في ليبيا التي وحدت الليبيين وجمعت كافة أطياف المعلمين في ليبيا بالكامل، قائلاً “كنا بالأمس القريب في الغرب والجنوب الليبي”.

وأشار إلى ما وصفه بـ”التصرف غير المسؤول” من شخص “يحمل صفة لجنة إشراف على انتخابات واتحادات النقابات”، موضحًا أن هذا الشخص أحال رسالة إلى وزير التعليم ليست في صالح النقابة.

وأكمل “وزير التعليم الذي كان ينتظر مثل هذه الرسالات الغير قانونية والغير مسؤولة ليشكك في النقابة العامة وهو يعلم أن هناك قرار صادر من الجهة التشريعية المختصة وهي مكتب رئاسة مجلس النواب”.

واستمر في هجومه على وزير التعليم قائلاً “إن هذا العبث المستمر من وزير التعليم وممن يصطفون حوله مفضوح وغير قانوني وغير أدبي ونحن نستنكر هذا العمل ونعرف أن هذا الوزير هذه هي خصاله وأفعاله”.

وأضاف أن قضيتهم قضية عامة، قضية معلم يريد أن يكون له شرف وكبرياء وكرامة، موجهًا حديثه للوزير مُبينًا أنه يقف ضد الحق، وأنهم مستمرون في مسيرتهم وعملهم.

وأردف أن الليبيين أيقنوا أن المعلم حصل على حقوقه بنضاله وتفانيه وعمله في كافة الظروف المحيطة به، مؤكداً أن العاملين في قطاع التعليم يستحقون هذا الحق وأن هذه الحكومة والحكومة القادمة سترى منهم عظيم العمل وأنهم أهل البناء.

وتمنى في الختام أن يعجل الله في هذه الأسابيع بتشكيل حكومة جديدة وأن يتم الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والرخاء، مشيداً بمبادرة رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح التي لاقت استحسان الجميع وأصبحت قيد التنفيذ – على حد قوله.