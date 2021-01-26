التحدي يهزم الأنوار في الجولة الأولى من الدوري الليبي بهذا الفوز وضع التحدي 3 نقاط هامة في رصيده

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حصد فريق التحدي أول ثلاث نقاط له في الدوري الليبي الممتاز بالفوز على الأنوار اليوم الثلاثاء بهدف دون مقابل على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

هدف التحدي الوحيد جاء بواسطة مهاجمه “جلال الزوي” في الدقيقة 27 من الشوط الأول .

وبهذا الفوز وضع التحدي 3 نقاط هامة في رصيده، خلال افتتاح الدوري الممتاز هذا العام، فيما فقد الأنوار 3 نقاط ليصبح من دون رصيد بعد جولة من المسابقة .

وكانت مباريات المجموعة الأولى للدوري الليبي، قد انطلقت أمس الإثنين حين حقق الأخضر الفوز على الصداقة بثنائية نظيفة وتفوق خليج سرت بثانية على حساب مضيفه التعاون .