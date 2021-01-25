لحسم التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا للمحليين.. فرسان المتوسط في مواجهة برازفيل

أخبار ليبيا 24

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره الكونغو برازافيل، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للمحليين المقامة حاليًا في الكاميرون.

ومن المقرر أن تحسم المباراة موقف فرسان المتوسط من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة من عدمه، ويحتل المنتخب الوطني حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بالتساوي مع النيجر بعد أن تعادلا في أول جولتين من البطولة حيث يمتلك كل منهما حاليًا نقطتين.

ويتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الربع نهائي من خلال ثلاث فرص، حيث يحتاج الفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، وفي حال التعادل يتأهل أيضا في حال خسر النيجر أمام الكونغو الديمقراطية، كما يأهله تعادله أمام الكونغو برازفيل وتعادل النيجر أمام الكونغو الديمقراطية بشرط أن تكون نتيجة تعادل منتخبنا الوطني أعلى من التعادل في المباراة الأخرى ليكون عدد الأهداف لصالح ليبيا.

أما في حال انتهاء المباراتين بنفس نتيجة التعادل فسيتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية على رأس المجموعة وتحسم القرعة المتأهل بين المنتخب الوطني والنيجر.