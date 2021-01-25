سيالة يدعو “الكوميسا” لإنهاء العوائق أمام الاستثمارات الليبية في أفريقيا

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طالب، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، في افتتاح ورشة العمل الافتراضية بمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء بالمنظمة بالعمل على إنقاذ الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية من العوائق التي تعترضها بسبب الأوضاع الراهنة التمر بها ليبيا.

وقال سيالة، إن ليبيا تطمح إلى أن يكون لها دور إيجابي في هذه المنظمة وأن تساهم بكوادرها المؤهلة والمدربة في إدارة خطط وبرامج الكوميسا، مع استثمار لموقعها الاستراتيجي لخلق شراكة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد سيالة، أن الكوميسا تعتبر من أنجح وأهم التكتلات الاقتصادية في القارة للدول الأفريقية، لافتًا إلى أن ليبيا كان لها الدور الكبير في “الدعم والمساندة ومساهمتها البناءة في تأسيس ودعم الاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء وأيضا استثماراتها المتواجدة في معظم الدول الأفريقية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي.

وقال سيالة، إن ما قدمته ليبيا جعلها في مقدمة المستثمرين في القارة، وذلك من خلال أذرع استثماراتها المتعددة التي أسست الشركات والمصارف التجارية والائتمانية، والمساهمة الكبيرة في تأسيس مصرف الساحل والصحراء”.

وأضاف سيالة، “أن على الجميع ألا ينسى شركات الاتصالات وتوزيع المحروقات التي توزع في أكثر من 25 بلدًا أفريقيًا”، مشيرًا إلى أنها كذلك وفرت أكثر من 30 ألف فرصة عمل لشباب أفريقيا.

كما لفت سيالة إلى دور جمعية الدعوة الإسلامية وفروعها المتعددة التي أنشأت مراكز ثقافية واستثمارات ناجمة ووجهتها للعمل الخيري، وأيضاً صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ودوره البارز في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومن أهمها برنامج الدرع الأخضر وبرنامج الجنوب للرعاية الطبية في أفريقيا، علاوة على موقع ليبيا الاستراتيجي الأمر الذي يجعلها من أكثر الدول فرصا في أن يكون لها دور في الكوميسا، وبرامجها ومساهمتها في تحقيق منافع جماعية للدول.

وقال سيالة، “نريد لاستثماراتنا زخمها السابق الذي ساهم في توطيد العلاقة بين بلادنا والقارة الأفريقية، ونريد لنشاطنا أن يتزايد لخلق الفرص الجيدة لدولتنا من أجل أن نسير قدما نحو مسيرتها لتعزيز العمل المشترك مع قارتنا الأم”.

وأضاف، “نريد من الدول الأفريقية أن تعي دور ليبيا الهادف لتدعيم أواصر التعاون والشراكة والمساهمة في إنقاذ استثماراتنا من العوائق التي تعترضها بسبب أوضاعها الراهنة، ونحن متيقنين أن نلقى كل الترحاب والاستجابة لرغباتنا وتطلعاتنا البناءة في أفريقيا”.