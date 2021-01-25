خليج سرت يسجل انطلاقة قوية في الدوري الممتاز

أخبار ليبيا24- خاص

اقتنص فريق خليج سرت أول ثلاث نقاط خلال مشواره في الدوري الليبي بفوز مستحق على مضيفه التعاون بنتيجة 0 – 2 في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم 2020-2021 .

افتتح خليج سرت التسجيل بهدف سعد بلعيد في الدقيقة 60 من ضربة جزاء واتبعه المحترف التونسي حسام اقطيفة بهدف ثاني في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة وضع أبناء سرت أول ثلاث نقاط في رصيدهم وبات التعاون من دون أي نقطة من مباراة واحدة .

وقال إداري خليج سرت حمودة الفرجاني عقب المباراة :”إن الفريق قدم أداءً مميزًا وخطف فوزًا مستحقًا”.

وأضاف الفرجاني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”الآن سنبدأ التحضيرات للمباراة المقبلة التي تجمع فريقنا مع الهلال”.

وتابع إداري خليج سرت:”الفريق عازم على مواصلة نتائجه الإيجابية وبإذن الله سنسعى لتحقيق الفوز الثاني”.

وختم الفرجاني تصريحه :”اللقاء المقبل سيكون أمام الهلال وتعد المباراة قويه لكن سنسعى لتحقيق الفوز ومتابعة حصد النقاط”.