المنشآت النفطية طبرق: كتاب السراج لوزير دفاعه “لايكفي” واعتصامنا مستمر

أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية طبرق أمجد صالح اليوم الإثنين إن كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الموجه إلى وزير الدفاع في حكومته صلاح النمروش للإفراج على مرتباتنا لا يكفي.

وأضاف بوجندية :”السراج لم يراسل جهاز حرس المنشآت النفطية وهذا مايعنينا، ونحن مستمرون في اعتصامنا ولا يفض هذا الاعتصام حتى تصل حوافظ المرتبات إلى مندوبي القطاع الشرقي والجنوبي وتدخل المصارف”.

وتابع الناطق :”مللنا من الوعود بصرف مرتباتنا واستمراريتها والتي لم تصل حتى الآن وبعد انقضاء المدة، لذلك اعتصامنا مستمر ونمنع دخول أي ناقلة نفطية إلى ميناء الحريقة وقد أعلمنا إدارة شركة الخليج بذلك”.

وأوضح بوجندية أنهم متواجدين خارج أسوار ميناء الحريقة النفطي حتى لا يتسببون بأي إرباك للعاملين بميناء الحريقة النفطي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السـراج أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش بصرف مرتبات حرس المنشآت النفطية في ميناء الحريقة بسرعة بعد تعمده تعطيل الصرف لعدة أشهر.

يشار إلى أن عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق اعتصموا الفترة الماضية احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم ومنعوا رسو إحدى نواقل النفط وتم فك الاعتصام عقب اجتماعهم مع عميد بلدية طبرق وحكماء المدينة وإمهال مؤسسة النفط وجهاز حرس المنشآت النفطية مدة أسبوعين والتي انتهت أمس الأحد.