السفينة (البيك) تغادر ميناء طرابلس بشحنة عجول مرفوضة

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غادرت ظهر اليوم الإثنين السفينة (البيك) رصيف ميناء طرابلس البحري بكامل شحنتها إلى إسبانيا، بعد رفض شحنتها من العجول البالغ عددها 1776 من المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية.

ورافقت السفينة (البيك) الدوريات تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل ودوريات جهاز خفر السواحل بالتنسيق مع مديرية أمن ميناء طرابلس البحري لحين خروجها من المياه الإقليمية الليبية واتخاذ ما يلزم في حال المخالفة.

وأعلن المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية أن رفض الشحنتين استنادا على قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية لسنة 1965م والشروط الصحية البيطرية العامة وتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوانات.

وكان المركز رفض شحنة العجول البالغ عددها 895 بتاريخ 7 من الشهر الجاري، على متن الباخرة “كريم الله” لصالح شركة “إرم طرابلس”.