الجامعة العربية تدعم جهود التسوية السياسية في ليبيا

25 يناير، 2021 11:31 ص
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أخبار ليبيا 24

 رحبت جامعة الدول العربية، بالتفاهمات التي توصل لها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الاجتماعات التي عقدت في بوزنيقة المغربية.

وأعلن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة.

وأشاد المصدر بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها مصر في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأعرب ذات المصدر عن ثقته بأن التقدم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها البعثة الأممية.

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25 يناير، 2021 11:31 ص
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