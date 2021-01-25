الثني يطلع على الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية وخاصة بلدية بنغازي.

وناقش الثني وبوشناف خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل الخطط الأمنية وآليات تنفيذها.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مدى نجاعة الخطط الأمنية وأبرز التقارير المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأمني.

وأكد الثني على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وضرورة المجاهرة بالأمن وفرض القانون بالقوة.