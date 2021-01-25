الأخضر يحقق فوزًا مستحقًا على الصداقة في انطلاق الدوري الممتاز

أخبار ليبيا24

حقق فريق الأخضر فوزًا مستحقًا على الصداقة 2-0 اليوم الإثنين على ملعب شحات في مستهل مشاركته في الدوري الليبي الممتاز وذلك في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

تقدم أبناء البيضاء بهدف عمر شحات في الدقيقة 13 من الشوط الأول وضاعف الوافد الجديد عبد الرحيم العمامي هدف ثاني في أنفاس المباراة الأخيرة معلنًا انتهاء اللقاء خضراوي بهدفي لصفر .

وبهذا الفوز وضع الأخضر أول نقاط له في المسابقة فيما بات رصيد الصداقة خاليًا من النقاط بعد مباراة وحيدة.

وانطلقت مباريات الدوري الليبي الممتاز مساء اليوم الإثنين بمواجهة حقق فيها خليج سرت الفوز على التعاون 2-0 على ملعب الأخير.