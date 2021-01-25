استقرار حالة الطقس في ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يستقر الطقس، اليوم الاثنين، بينما يتأثر شمال البلاد بتقلبات جوية من مساء الغد مصحوبة برياح قوية وباردة خاصة على المناطق الساحلية وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية يكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل الغيوم، وتتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية على المناطق الساحلية قد تتجاوز سرعتها (60) كم/س، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (19-23) م وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء الغد.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس قليل الغيوم، وتتكاثر يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على المناطق الساحلية قد تتجاوز سرعتها (60) کم/س، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (17-22) م وتسجل انخفاض تدريجي من مساء الغد.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون الأجواء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (20-23) م.

وفي الكفرة والسرير وتازربو تكون الأجواء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين