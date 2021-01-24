نورلاند: ليبيا لديها فرصة لإحراز تقدم حقيقي بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل نورلاند يشيد بشجاعة أعضاء اللجنة العسكرية في الوقوف مع مطالب الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مؤكدا أنهم أظهروا الشجاعة والشرف في الوقوف لمطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية وتنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار بالكامل.

وثمن، في سلسلة تغريدات عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المتابعة الدولية المعنية بأمن ليبيا، مشيرا إلى ما أكدتاه من دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحث الليبيين على دعم لحنة الحوار الليبي لاستكمال عملها، معربًا عن تفاؤله ببدء مهلة مدتها أسبوع واحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس النواب المكون من ثلاثة أعضاء ومنصب رئيس الوزراء، والتي تنتهي في الثامن والعشرين من يناير الجاري .

وأكد أن ليبيا لديها فرصة لإحراز تقدم حقيقي، وبلغت ذروتها في تحديد موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.