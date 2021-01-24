ليبيا تسجل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، أن ليبيا سجلت 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 26 حالة، مؤكدا شفاء 1298 حالة.

وبحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن تسجيل الحالات السالبة والموجبة جاء بعد إجراء تحاليل على عدد (5588) عينة موزعة على أغلب المختبرات بليبيا.

وبهذه الإحصائية الجديدة يبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا (11.3688) حالة منها (19.675) حالة نشطة و(92.250) حالة تعافي إضافة إلى (1763) حالة وفاة.