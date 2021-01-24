 لبحث الأزمة الليبية الرئيس التشادي يستقبل النمروش والحداد في إنجامينا

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس تشاد إدريس ديبي، السبت، خلال استقباله وفدًا عسكريًا رفيع المستوى يمثل حكومة الوفاق إلى انتهاج الحوار كسبيل لإخراج ليبيا من الوضع الحالي.

وقالت الرئاسة التشادية في بيان لها، إن ديبي استقبل وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك في إطار مساعدة الليبيين على إيجاد حل للصراع الذي ما زال يحصد الضحايا، وفق البيان.

وتطرق اللقاء إلى البحث عن حلول للأزمة مع محاولة التوصل إلى اتفاق سياسي ولم الشمل بين الفرقاء في ليبيا إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا وتطوراتها، وسبل التعاون مع دول الجوار والاتحادين الأفريقي والأوروبي وهيئة الأمم المتحدة لمعالجة القضايا والملفات العالقة وتعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين، علاوة على بحث ملفي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.

وأشاد النمروش بدور الحكومة التشادية في نزع فتيل الأزمة الليبية قائلًا إنه اطلع إدريس ديبي على الأوضاع في ليبيا كونه قدم جهودًا مهمة في استتباب الأمن والسلام في ليبيا وفي أفريقيا عمومًا.