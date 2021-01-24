عضو 5+5 لـ أخبار ليبيا 24: اللجنة العسكرية تسعى جاهدة لفتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24

قال عضو اللجنة العسكرية “5+5” عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحي، اليوم الأحد، أن اللجنة تسعى جاهدة لفتح الطريق الساحلي وتنفيذ الاتفاق.

وأوضح يحي لـ أخبار ليبيا 24، إنهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع الجهات التنفيذية والتشريعية بالدولة لمتابعة ملف الطريق الساحلي، مؤكداً أن هناك صعوبات لوجستية.

وأشار يحي، إلى أن أصعب الخطوات هي الخطوة الأولى، وأن أي ربكة تحدث تربك المشهد بالكامل.

وأضاف يحي، أن اللجنة تسعى لإنهاء ملف الطريق الساحلي بدون أي اختراق، مشيرا إلى أن التأمين سيكون عن طريق قوات تابعة لوزارة الداخلية وقوة مساندة من الجيش.

ولفت، يحي، إلى أن اللجنة تسير في الاتفاق بخطى ثابته بكثير من الحذر حتى لا يكون هناك أية خروقات قد تفسد المشهد.

وأشار، يحي، إلى أن اللجنة متقدمة في ملف تبادل المحتجزين حتى يعود كل محتجز إلى ذويه ومدينته، مضيفاً أن هناك تعاون من المشائخ والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني، فالجميع يسعى لإنهاء حالة الحرب الموجودة والتوتر.

وعلق عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحي، عن انتهاء المدة التي حددها اتفاق اللجنة لانسحاب كافة المقاتلين الأجانب “المرتزقه” من الأراضي الليبية والتي حددت بـ 90 يوماً منذ الإعلان عن الاتفاق في 23 أكتوبر 2020.

وكان قد أكد، العميد يحي، لـ أخبار ليبيا 24، أمس السبت، أن انتهاء المدة التي حددها اتفاق اللجنة لانسحاب كافة المقاتلين الأجانب “المرتزقة” من الأراضي الليبية، لا يعني انتهاء الاتفاق.