بعيو: دون مشاركة الليبيين في الانتخابات ستحكم صناديق الذخيرة بعيو : دون مشاركة الليبيين ستقوم سلطات أمر واقع تحكم دون شرعية ولا مشروعية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، محمد بعيو أن المؤسسة لن تدخل في أي استقطابات سياسية ولا صراعات سلطوية بين أطراف الحوارات والخلافات، مشيرًا إلى أن القنوات والإذاعات والصحف والمواقع التابعة لها، مملوكة للشعب الليبي كله، ومُمولة من خزانته، مستدركًا: “مالاً حلالاً طيبًا ليس فيه شبهة حرام ولا ارتزاق”.

وأوضح، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه اعتبارًا من الأول من فبراير سيكون برنامج العمل الإعلامي الرئيسي والشامل خدمة التوجه الوطني الشعبي إلى الانتخابات التي تحددت في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل .

وأضاف “سنعمل عبر الإعلام الوطني إعلام السلام على توعية المواطن بأهمية وحيوية أن يشارك في الاستفتاء على الدستور إن تم التوافق على ذلك، وفي الانتخابات العامة، وقد تم الاتفاق عليها وصارت هي برنامج العمل الرئيسي وشبه الوحيد لأي سلطة ستنبثق عن ملتقى الحوار الوطني”.

وشدد على أنه دون تسجيل كل الليبيين بالغي السن القانونية بسجلات الناخبين، ودون ذهاب كل الليبيين المقيدين بسجلات الناخبين إلى صناديق الاقتراع لن تتأسس السلطة الوطنية على الشرعية، ولن يستعيد الشعب حقه الأساسي والمطلق باعتباره المصدر الوحيد للشرعية.

وحذر من أنه دون مشاركة الليبيين ستقوم سلطات أمر واقع تحكم دون شرعية ولا مشروعية، وتبقى صناديق الذخيرة حيث هي الآن، بديلاً عن صناديق الانتخابات”، مضيفًا “إذا تقاعس الشعب عن ممارسة حقه وأداء واجبه فلا يلومنّ إلا نفسه وسيكون هو الخاسر الأكبر والوحيد”.

وأردف “هذا الواقع البائس ليس قدرًا مقدورًا، والتغيير يبدأ من الوعي بحقائق التحديات، وتقوية الإرادة لمواجهة وتجاوز عوائق التقدم، وصولاً إلى تكوين إدارة الدولة بسلطاتها المنتخبة ومؤسساتها المنضبطة، والإعلام أداة رئيسية من أدوات المشروع الوطني الشامل، الذي تأخر كثيراً ولابد أن يتأسس، وبه تتأسس الدولة المنشودة، وتترسخ الديمقراطية الموعودة، وتتحقق التنمية المقصودة”.