بسبب تأخر المرتبات.. حرس المنشآت النفطية بطبرق يغلقون ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24

أعلن منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الأحد، إغلاق ميناء الحريقة النفطي وإيقاف تصدير النفط، وذلك بسبب عدم حل مشكلة إيقاف رواتبهم.

وفي بيان لهم أكد منتسبي الجهاز أن الإغلاق جاء بعد انتهاء المهلة المتفق عليها بشأن تعليق إيقاف تصدير النفط عبر ميناء الحريقة النفطي والتي تمت بحضور أعيان المدينة ومجلسها التسييري ومديرية الأمن وضباط حرس المنشآت النفطية ومراقب مرسى الحريقة النفطي.

وأوضح البيان أن الخطوة جاءت عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة أو حل مشكلة إيقاف الرواتب المتفق عليها بشكل رسمي حسب الميثاق الموقع، حتى صرف المرتبات كاملة دون نقصان وضمان استمراريتها.

وحذر منتسبي الجهاز من مغبة خصم العلاوية الحقلية في حال إن وجدت خصومات، محملين كافة الجهات المعنية كامل المسؤولية الناتجة عن إيقاف تصدير النفط.