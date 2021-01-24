الوطنية للنفط تكشف عن إيرادات ديسمبر 2020

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيراد العام لشهر ديسمبر للعام 2020م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الإيرادات وصلت إلى مستوى 1,115,210,431.95 دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم إيداع الإيرادات بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول حاليا.

وأشارت إلى أن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات إضافة إلى أن هناك مدفوعات تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلي من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة مصطفى صنع الله قائلا :“ لقد كافحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية”.

وأضاف صنع الله أن صادرات شهر يناير ستنخفض لأسباب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن فرق الصيانة تسعى إلى تقليص المدة المتوقعة للحدود الدنيا، وهذا كله بسبب غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات شهر يناير الجاري.

وأكد أنه بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الملحة التي لازالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتعامل مع التحديات انطلاقا من شعورها بالمسئوولية تجاه المواطن البسيط.