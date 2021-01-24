الهازل : إدعاء هيئة الأوقاف بشأن رفع قضية من الليبي للمحفوظات غير صحيح هيئة الأوقاف المنازعات والتعديات من قبل رئيس المركز الليبي للمحفوظات مستمرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس مجلس أدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل، إن إدعاء الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية حول رفع قضية غير صحيح .

الهازل أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أن إدارة المركز لم ترفع أي قضية ضد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكداً أن لم ترفع قضية ولم تُحدد جلسة حتى.

وجاء رد الهازل، على الهيئة العامة للأوقاف، التي ذكرت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيه أن المنازعات والتعديات من قبل رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري مستمرة، حيث تم تحديد يوم الأحد، لعقد جلسة للقضية الأخرى ضد الهيئة العامة للأوقاف، مطالبا فيها بملكية مصلى جنائز منيذر ليكون معرضا للمركز.