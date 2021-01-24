الكاف يرفض الطعن الليبي بشأن مباراة غينيا

24 يناير، 2021 11:31 ص
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أخبار ليبيا 24

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” رفض الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد العام الليبي، بخصوص مباراة منتخب ليبيا مع غينيا الاستوائية.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة فإن “فريق غينيا الاستوائية استفاد من 4 فرص تبديل بدلا من 3، على النحو المنصوص عليه في تعليمات الكاف”.

يذكر أن الاتحاد العام الليبي لكرة القدم قدم احتجاجًا رسميًا يشير إلى أن فريق غينيا الاستوائية أشرك لاعبًا غير مصرح به خلال المباراة التي أقيمت يوم 11 نوفمبر الماضي في القاهرة.

 

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24 يناير، 2021 11:31 ص
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