السفير الإيراني يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لحكومة الوفاق سيالة يشدد على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع إيران

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اليوم السبت سفير إيران لدى ليبيا الجديد محمد رضا رؤوف شيباني، وذلك للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين ليبيا وإيران.

سيالة تطرق ، في بيانٍ لخارجية الوفاق، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشروع في إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، وكذلك التشاور والتنسيق في المحافل الدولية.

ووفق البيان، أعرب السفير الإيراني عن سعادته للعمل في ليبيا، لافتًا إلى أنه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.

وأبدى شيباني، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حل الأزمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي.