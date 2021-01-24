الأعلى للقضاء يرفض إعلان “أبو زنيقة” عن المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه ما أعلنه المتحاورون في أبو زنيقة عن المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هذه المحاصصة المناطقية تعد تدخلا وانتهاكا لاستقلال وحياد السلطة القضائية.

وحذر المجلس المتحاورين باتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيان السلطة القضائية، مؤكدًا أن ما جرى في أبوزنيقة هو محاولة لضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا.

وأفاد المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة في شتى بقاع ليبيا، والمحاصصة المناطقية ستنال من وحدة السلطة القضائية واستقلالها.

وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد.