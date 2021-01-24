الأعلى للقضاء يرفض إعلان “أبو زنيقة” عن المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية

24 يناير، 2021 4:26 م
0

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه ما أعلنه المتحاورون في أبو زنيقة عن المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هذه المحاصصة المناطقية تعد تدخلا وانتهاكا لاستقلال وحياد السلطة القضائية.

وحذر المجلس المتحاورين باتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيان السلطة القضائية، مؤكدًا أن ما جرى في أبوزنيقة هو محاولة لضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا.

وأفاد المجلس الأعلى للقضاء  أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة في شتى بقاع ليبيا، والمحاصصة المناطقية ستنال من وحدة السلطة القضائية واستقلالها.

وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد.

الوسوم
24 يناير، 2021 4:26 م
0

مقالات ذات صلة

نورلاند يبحث عدد من المسائل مع عمداء بلديات فزان

24 يناير، 2021 2:41 م

عضو 5+5 لـ أخبار ليبيا 24: اللجنة العسكرية تسعى جاهدة لفتح الطريق الساحلي

24 يناير، 2021 2:18 م

إصابة مدني برصاص عشوائي في بنغازي

24 يناير، 2021 2:00 م

السراج يطلع على الترتيبات التي اتخذتها المفوضية لإنجاح انتخابات ديسمبر المقبل

24 يناير، 2021 1:39 م
زر الذهاب إلى الأعلى