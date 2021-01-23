عضو 5+5 لـ أخبار ليبيا 24: اللجنة العسكرية عازمة على إخراج المرتزقة

أخبار ليبيا 24

قال عضو اللجنة العسكرية “5+5” عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحي، أن انتهاء المدة التي حددها اتفاق اللجنة لانسحاب كافة المقاتلين الأجانب “المرتزقة” من الأراضي الليبية، لا يعني انتهاء الاتفاق.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال يحي، “إن انتهاء المدة هو انتهاء تاريخ حُدد بناء على توقعات في ذلك الوقت، وليس انتهاء الاتفاق”، مؤكدا أن اللجنة جادة في تنفيذ الاتفاق، واصفاً الأمر بأن ليس هينا.

تصريح يحي يأتي كأول تعليق عقب انتهاء المدة التي حددها اتفاق اللجنة لانسحاب المرتزقة والتي حددت بـ 90 يوماً منذ الإعلان عن الاتفاق في 23 أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح العميد يحي، أن الاتفاق مستمر واللجنة جادة في تنفيذه، ولا توجد نية لإفشاله أو عدم تنفيذه، لافتاً إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاء مع مجموعة الخمسة من الطرف الشرقي، وكان الطرفين عازمين على تنفيذ الاتفاق.