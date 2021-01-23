طقس مستقر ودرجات حرارة ما بين المعتدلة والمنخفضة على أغلب المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا24

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الوضع الجوي ابتداءً من اليوم السبت مستقرا على أغلب المناطق مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية على بعض المناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى هذا اليوم معتدلة على أغلب المناطق أثناء فترة النهار حيث تتراوح ما بين (16 -22) مئوية ولا تتجاوز (14) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على

المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين (0-5) مئوية.