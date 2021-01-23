ترحيل أذربيجانيين اثنين من طرابلس إلى بلادهم

أخبار ليبيا 24

أكد مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية، العقيد أحمد أبوكراع، بأنه تم ترحيل نزيلين اثنين يحملان الجنسية الأذربيجانية والمحكومين على ذمة قضايا بطرابلس.

وقال أبوكراع لـ أخبار ليبيا 24، الجمعة، إن النزيلين تم أبعادهم خارج الأراضي الليبية بناء على قرار القائم بأعمال النائب العام، وتم ترحيلهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح أبوكراع، أنه بعد إجراء التحاليل والكشوفات الخاصة بجائحة كورونا والتدقيق في قيودهم تم ترحيلهم، بحضور مندوب من السفارة الأذربيجانية، مؤكداً أنه سيتم ترحيل كافة النزلاء المستهدفين بالإبعاد.

يذكر بأن الأيام القليلة الماضية شهدت ترحيل نزلاء من الجنسية المصرية وأوكرانيين محكومين على ذمة قضايا في العاصمة طرابلس إلى بلادهم.