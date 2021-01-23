انتخاب عمداء بلديات الواحات

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نظمت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية مراسم انتخاب عمداء بلديات جالو وأوجلة واجخرة في بنغازي بنغازي عدد من الوزراء بالحكومة الليبية “المؤقتة”.

وبدأت مراسم الانتخاب، الخميس، بكلمة افتتاحية لرئيس اللجنة، جمال عبدالشفيع، ووزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ثم قُدِم عرض مرئي تناول مراحل العملية الانتخابية بالواحات، وذلك قبل ان تبدأ مرحلة اختيار العمداء.

واختير بالانتخاب، عبدالباسط بازاما، عميدا لبلدية جالو، وأحمد بترون، عميدا لبلدية أوجلة بالتوافق بين الأعضاء، ومحمد عبدالمالك، عميدا لبلدية اجخرة بالتوافق بين الأعضاء.

ودونت محاضر الاتفاق، وبعد إعلان النتائج تقدم عمداء وأعضاء البلديات الثلاثة لأداء اليمين القانونية أمام وزير الحكم المحلي.