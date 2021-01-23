اللجنة العسكرية يجدد تأكيدها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت البعثة الأممية ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية بليبيا، دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار .

البعثة الأممية قالت في بيان لها – تابعته وكالة أخبار ليبيا 24 – إن المشاركون جددوا التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر الماضي، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح البيان، أن المشاركون يحثون على تنفيذ وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين والإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة .

وكان عضو اللجنة العسكرية “5+5” عن حكومة الوفاق، العميد مصطفى يحي، قال إن انتهاء المدة التي حددها اتفاق اللجنة لانسحاب كافة المقاتلين الأجانب “المرتزقة” من الأراضي الليبية، لا يعني انتهاء الاتفاق.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال يحي، “إن انتهاء المدة هو انتهاء تاريخ حُدد بناء على توقعات في ذلك الوقت، وليس انتهاء الاتفاق”، مؤكدا أن اللجنة جادة في تنفيذ الاتفاق، واصفاً الأمر بأن ليس هينا.

تصريح يحي يأتي كأول تعليق عقب انتهاء المدة التي حددها اتفاق اللجنة لانسحاب المرتزقة والتي حددت بـ 90 يوماً منذ الإعلان عن الاتفاق في 23 أكتوبر من العام الماضي.