العثور على جثتين مجهولتي الهوية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عثرت الأجهزة الأمنية، الخميس، على جثتين مجهولتي الهوية بشارع الزيت بمنطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بمدينة بنغازي.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ أخبار ليبيا 24، الجمعة، أن عناصر مركز شرطة العروبة تلقوا بلاغاً عن الجثث، وجرى تسليمها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجثتين مكبلتي الأيدي، تمت تصفيتهما برصاص، وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى لعرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

يذكر أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم أكثر من عشرة جثث بمناطق متفرقه في بنغازي مطلع الشهر، أغلبها مجهولة الهوية، فيما لم تعلن الجهات المختصة عن أي تفاصيل حول الجثث ولم تصدر بياناً توضيحياً حتى الآن.