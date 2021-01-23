الضمان الاجتماعي يُتوج بجائزة رائد المسؤولية الاجتماعية 2020

أخبار ليبيا 24

توج صندوق الضمان الاجتماعي بجائزة رائد المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري في ليبيا لسنة 2020م، وهي جائزة سنوية يشرف عليها وينظمها اتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الليبي وتحفيز الشركات والمؤسسات والأفراد على تقديم أفضل البرامج المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري.

وتم خلال حفل التتويج الذي أقيم بفندق تبيستي، الأربعاء، تكريم عدد من رواد العمل الخيري والمصالحة الاجتماعية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتعليم ووزير العمل المُكلف ولفيفٌ من نُخب العمل الخيري والشخصيات العامة.

وركزت الجائزة في نسختها الثانية على دور المؤسسات العامة والخاصة في ليبيا في مجال مكافحة جائحة كورونا والخطوات التي اتخذتها في الحد من انتشار الوباء من خلال تحملها لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع.