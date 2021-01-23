الصداقه يعزز صفوفه بمهاجم مالي

اللاعب سيتواجد بمدينة شحات الأسبوع القادم

23 يناير، 2021 9:19 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة 

أعلنت إدارة الكرة بنادي الصداقة عن التعاقد مع المحترف المالي “علي  جيندو” لتعزيز صفوف فريق كرة القدم بالنادي .

وأوضح وكيل اللاعبين حفيظ العقوري أن عقد “جيندو” مع الصداقه سيكون لموسم رياضي واحد .

العقوري أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن اللاعب سيتواجد بمدينة شحات الأسبوع القادم .     

ولعب جيندو صاحب 23 عام لفريق لـريال باماكو بطل الدوري المالي، كما مثل منتخب بلاده للشبابو المنتخب الأولمبي و المنتخب الأول للمحليين .

23 يناير، 2021 9:19 م
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