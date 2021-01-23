الصداقه يعزز صفوفه بمهاجم مالي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة الكرة بنادي الصداقة عن التعاقد مع المحترف المالي “علي جيندو” لتعزيز صفوف فريق كرة القدم بالنادي .

وأوضح وكيل اللاعبين حفيظ العقوري أن عقد “جيندو” مع الصداقه سيكون لموسم رياضي واحد .

العقوري أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن اللاعب سيتواجد بمدينة شحات الأسبوع القادم .

ولعب جيندو صاحب 23 عام لفريق لـريال باماكو بطل الدوري المالي، كما مثل منتخب بلاده للشبابو المنتخب الأولمبي و المنتخب الأول للمحليين .