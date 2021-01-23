الردع الخاصة تضبط تشكيلا عصابيا يمتهن الخطف والابتزاز في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوة الردع الخاصة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن الخطف والابتزاز في العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقوة الردع الخاصة، أحمد بن سالم، في تصريحات خاصة لـ أخبار ليبيا 24، “إن عملية القبض جاءت بعد عمل مطول في البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث تم القبض على أخر ثلاثة أشخاص من التشكيل العصابي الذي يمتهن الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملية القبض على خمسة منهم”.

وأوضح بن سالم، بأنه تم ضبط ذخائر وأسلحة ثقيلة بكميات كبيرة داخل وكر التشكيل العصابي، بالإضافة إلى سلاسل معدنية مُعدّة مسبقاً لتقييد الضحية أثناء مساومة ذويه بدفع الفدية مقابل حريته، مؤكداً أن هذه العصابة نفذت حوالي أحد عشر عملية، وتم القبض عليهم بفترات مختلفة.

وتابع بن سالم، “إن أحد أبرز عمليات التشكيل العصابي خطف الدكتور الصديق بن دلة الذي تم تحريره في وقت سابق، حيث تم القبض على بعض المتورطين في عملية الخطف”، مشيرا إلى أنهم من أصحاب السوابق حيث نفذوا عمليات خطف أخرى، مؤكدا بأنه تمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال ما يلزم من إجراءات التحقيق وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد طي ملف هذه العصابة.