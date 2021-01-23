افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في سواني بن آم والقره بوللي

23 يناير، 2021 10:44 ص
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أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم السبت افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في عدد من المراكز.

وفي تمام الساعة الـ9 صباحًا افتتحت أبواب مركز غوط أبوساق رقم (051009) ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية رقم (051008)، وذلك لإعادة الانتخاب ببلدية سواني بن آدم.

كما جرى افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين ببلدية القره بوللي أبوابها على تمام الساعة 9 صباحا حيث سوف يتوجه14171 ناخب (10058 رجال / 4113 نساء) مسجلين بسجل الناخبين ببلدية القره بولي إلى نحو 12 مركزًا انتخابيًا، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بالمجلس البلدي.

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23 يناير، 2021 10:44 ص
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