موظفي الجوية الليبية بنغازي يمنحون مهلة لحل مشكلة الطائرة المحتجزة بمطار مصراتة

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أعلن موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية بنغازي عن منح مهلة مدتها عشرة أيام لمن يهمه الأمر لحل مشكلة الطائرة المحتجزة بمطار مصراتة.

وأكد موظفي الشركة أنهم سيقومون بإغلاق الرحلات من وإلى طرابلس بعد هذه المهلة في حال لم يتم وضع حل لمشكلة الطائرة المحتجزة، كما طالبوا بمرتباتهم المتوقفة منذ 16 شهرًا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، أعلنت في نوفمبر 2019 عن احتجاز طائرتها الوحيدة نوع (5ALAK) في مطار مصراتة الدولي ومنعها من العودة إلى مطار بنينا الدولي بعد إجراء صيانة للطائرة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الطائرة الوحيدة للشركة في بنغازي قد أرسلت في رحلة بدون ركاب إلى مطار مصراتة للقيام بصيانتها على نحو عاجل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الفنية للشركة بطرابلس، بعد أن تعذر صيانتها في مطار تونس وعدم توفر قطع الغيار للقيام بالصيانة المطلوبة في مطار بنينا.

وأشار المكتب، إلى أنه بعد انتهاء عملية الصيانة للطائرة وتجهيزها للإقلاع قام مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعو باحتجاز الطائرة، دون أن توضيح أسباب ذلك، مؤكدا أن إدارة الشركة ببنغازي تتابع الأمر لمعرفة سبب منع الطائرة من العودة إلى مطار بنينا.

وتعد هذه الطائرة هي الوحيدة للخطوط الجوية الليبية التي تعمل في مطار بنينا وكانت تقوم برحلتين يوميا بين بنغازي وبقية المدن الداخلية والخارجية، وتسبب إيقاف هذه الطائرة عن العمل إرباك الرحلات المجدولة وإحداث المزيد من معاناة المسافرين.