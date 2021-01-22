مكتب العمل طبرق يوزع كشوفات المعينين في قرار رقم 14

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي لمكتب العمل والتأهيل طبرق حسن أحمد الشريف إن المكتب شرع في تسليم كشوفات المعينين بالقرار رقم 14 وعددهم أكثر من 18 ألف شخص.

وأضاف الشريف لـ”أخبار ليبيا24″ سلمنا كشف الدفعة الأولى وأمس الخميس سلمنا كشف الدفعة الثانية من مواليد 1965 إلى مواليد 1987 على جميع القطاعات بالبلدية من قبل مدير المكتب جاسم الرحيم.

وأشار الناطق الرسمي إلى أنه بعد هذه الخطوة سيقومون بتوزيع الدفعة الأخيرة من مواليد 1988 إلى أصغر سناً بعد وصولها من وزارة العمل والتأهيل بالبيضاء، موضحًا أن بقية الإجراءات ستكون لدى القطاعات ومنهم من باشر العمل.