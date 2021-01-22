كونتي يطالب بتنفيذ الاستراتيجية الأوروبية بشأن لقاحات كورونا بسرعة وفاعلية

أخبار ليبيا24

طالب رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، بضرورة أن يتم تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية بشأن اللقاحات المتعلقة بكورونا بسرعة وفاعلية.

أتى ذلك بعد انتهاء قمة جديدة لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الخميس عبر تقنية الفيديو للتباحث حول مكافحة وباء كوفيد-19، والتصدي للنسخ المتحورة من كورونا إلى تسريع حملات التلقيح ووضع شهادة موحدة لإثبات تلقي اللقاح.

وأضاف كونتي، في تغريدة على تويتر، بأنه يجب أن يتم تقديم اللقاحات وفقًا للالتزامات.

وقال: “يجب أن تظل حماية صحة مواطنينا في صميم العمل المنسق لحكومات ومفوضية الاتحاد الأوروبي لهزيمة فيروس كورونا”.