عضو هيئة صياغة الدستور: توافق أعضاء اللجنة الدستورية خطوة كبيرة على الطريق الصحيح

22 يناير، 2021 10:51 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، إن ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة الدستورية المكونة من مجلسي الدولة والنواب خطوة كبيرة على الطريق الصحيح.

وأوضح الدرسي لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الخميس، أن عودة النخب السياسية لرشدها بعدم تجاهل طرح الدستور في استفتاء عام كما نص عليه الإعلان الدستوري سيكون له الأثر الطيب، ومن خلال ذلك سيخرج المتحاورون من مأزق قانوني فكل محاولاتهم السابقة لإخراج البلاد من دوامة الاختلاف كانت بمعزل عن الإعلان الدستوري.

وأضاف عضو الهيئة أن محاولة البحث عن قاعدة دستورية دون الاعتداد بمشروع دستور صادر عن هيئة منتخبة كلها مسائل مبنية على مواءمات لا سند دستوري ولا قانوني لها، ما لم تضمن في الإعلان الدستوري وهي عملية في حد ذاتها تحتاج إلى أغلبية لا يمكن تحقيقها في ظل وجود رئاسة مجلس النواب الحالية.

وأشار الدرسي إلى أنه، في جميع الأحوال بدأ بالفعل المتحاورون يستشعرون أهمية المسار التأسيسي ووجوب عدم تجاوزه بل تيقنوا أن المخرج الحقيقي من كل هذه التجاذبات الانطلاق من حيث انتهت الهيأة التأسيسية – والتي أنهت مهمتها منذ عام 2017م – والمباشرة في عملية الاستفتاء على المشروع بغض النظر عن إقراره من عدمه.

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22 يناير، 2021 10:51 ص
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