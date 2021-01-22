بهدف قاتل..الكونغو تخطف تعادلًا ثمينًا من ليبيا في “الشان”

أخبار ليبيا24 خطف منتخب الكونغو تعادلًا ثمينًا على حساب الكونغو في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ل​بطولة أفريقيا للاعبين المحليين​ لكرة القدم “الشان”. تقدم المنتخب الليبي برأسية متقنة للمهاجم معتز المهدي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول، وخطف الكونغو التعادل في آخر أنفاس المباراة بتسديدة إرنست لوزولو من خارج منطقة الجزاء. وبهذا التعادل تصدرت الكونغو فرق مجموعتها مؤقتا برصيد 4 نقاط وبات رصيد المنتخب الليبي نقطتين من تعادلين. والمنتخب الليبي دخل بشكل سريع في أجواء المباراة ونجح في الدقيقة السادسة في خطف هدف المباراة الأول برأسية للمهاجم معتز المهدي بعد أن استثمر ركنية مرفوعة من ربيع شادي.

أول فرص الكونغو كانت في الدقيقة 16 لكن رأسية مهاجم الفريق كانت بعيدة عن مرمى عزاقة، وعاد الكونغو لتهديد مرمى عزاقة من جديد في الدقيقة 18 بعد خطأ من المدافع صلاح فكرون لم يستثمره مهاجم الكونغو ايبونغو ووضع الكرة بعيدة عن شباك ليبيا بسنتيمترات قليلة.

من جديد كادت الكونغو ـن تسجل هدف التعادل في الدقيقة 21 بعد تسديدة قويه أبعدها عزاقة للركنية.

الدقيقة 22 كاد معتز المهدي أن يضاعف النتيجة لفرسان المتوسط بعد انفراد كامل نجح حارس الكونغو في التصدي له من خارج المنطقة.

أثمن فرص الكونغو في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 41 لكن القائم الأيمن للحارس عزاقة تعاطف مع كرة الكونغولي مايلي .

أول تهديد في الشوط الثاني كان لصالح ليبيا بعد اختراق لطلحة رزق من الجهة اليمنى في الدقيقة 58 لكن مدافع الكونغو نجح في إيقافه قبل أن يضع كرته أمام معتز المهدي.

الدقيقة 67 حاول مدرب المنتخب الليبي زوران في الدفع بنفس جديد لمنتخبه حين أشرك أنس المصراتي و عبدالله بودبوس مكان المهدي و ربيع شادي.