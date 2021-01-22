بهدف قاتل..الكونغو تخطف تعادلًا ثمينًا من ليبيا في “الشان”
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خطف منتخب الكونغو تعادلًا ثمينًا على حساب الكونغو في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم “الشان”.
تقدم المنتخب الليبي برأسية متقنة للمهاجم معتز المهدي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول، وخطف الكونغو التعادل في آخر أنفاس المباراة بتسديدة إرنست لوزولو من خارج منطقة الجزاء.
وبهذا التعادل تصدرت الكونغو فرق مجموعتها مؤقتا برصيد 4 نقاط وبات رصيد المنتخب الليبي نقطتين من تعادلين.
والمنتخب الليبي دخل بشكل سريع في أجواء المباراة ونجح في الدقيقة السادسة في خطف هدف المباراة الأول برأسية للمهاجم معتز المهدي بعد أن استثمر ركنية مرفوعة من ربيع شادي.
من جديد نجح عزاقة في الذود عن مرماه في الدقيقة 73 بعد تصديه لركلة حرة مباشرة أبعدها للركنية، ونجحت الكونغو في إدراك التعادل في الدقيقة 93بتسديدة للاعب إرنست لوزولو من خارج منطقة الجزاء لتتعادل 1-1.