الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة من داخل حي المغار في درنة

22 يناير، 2021 8:50 م
0

أخبار ليبيا24

قام فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة الخميس بانتشال جثة متحللة مجهولة الهوية كانت موجودة تحت ركام أحد المباني بحي المغار وسط المدينة.

وأفاد المكتب الإعلام للهلال الأحمر درنة، أنه تم تسليم الجثة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أنه تم دفن 3 جثث متحللة مجهولة الهوية بمقبرة الفتائح، وذلك بعد انتشالها في الأيام القليلة الماضية من داخل المدينة القديمة.

وكان حي المغار بوسط درنة آخر الأحياء السكنية، التي كانت تتحصن داخلها الجماعات الإرهابية قبل تطهيره من قبل القوات المسلحة عام 2018.

الوسوم
22 يناير، 2021 8:50 م
0

مقالات ذات صلة

الشروع في إزالة العوائق لبناء محطة طبرق الغازية

22 يناير، 2021 8:34 م

عقد اجتماع للبعثة الأممية لمصرف ليبيا المركزي والمالية إلى جانب البنك وصندوق النقد الدوليين

22 يناير، 2021 6:58 م

أبوالغيط يرحب بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ

22 يناير، 2021 6:32 م

السفارة الأمريكية: بإمكان الليبيين التقدم للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

22 يناير، 2021 6:14 م
زر الذهاب إلى الأعلى