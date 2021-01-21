مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (622) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (622) عينة موجبة بينها (454) حالة جديدة، و(168) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3137) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (2515) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (157) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (82) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (112) عينة

6.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (30) عينة

7.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (104) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (116) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (45) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (22) عينة

12.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (188) عينة

13.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (272) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (2) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات

16.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (161) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس عدد 240 حالة جديدة عدد 74 حالة مخالطة

2.مصراتة عدد 15 حالة جديدة عدد 59 حالة مخالطة

3.السواني بن ادم عدد 18 حالة جديدة

4.نالوت عدد 2 حالة جديدة

5.القره بوللي عدد 4 حالة جديدة

6.الزهراء عدد 2 حالة جديدة

7.السائح عدد 1 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالطة

8.العزيزية عدد 2 حالة جديدة

9.الخمس عدد 5 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

10.زليتن عدد 14 حالة جديدة عدد 17 حالة مخالطة

11.جادو عدد 1 حالة جديدة

12.جنزور عدد 17 حالة جديدة

13.الجميل عدد 15 حالة جديدة

14.الرحيبات عدد 1 حالة جديدة

15.زلطن عدد 5 حالة جديدة

16.المنشية الجميل عدد 18 حالة جديدة

17.يفرن عدد 2 حالة جديدة

18.سبها عدد 7 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالطة

19.بنت بيه عدد 2 حالة جديدة

20.الغريفة عدد 2 حالة جديدة

21.تراغن عدد 3 حالة جديدة

22.أم الأرنب عدد 1 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

23.البوانيس عدد 1 حالة جديدة

24.طبرق عدد 4 حالة جديدة

25.سرت عدد 6 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة

26.قصر الأخيار عدد 3 حالة جديدة

27.اجدابيا عدد 2 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالطة

28.بني وليد عدد 5 حالة جديدة

29.الجفرة عدد 2 حالة جديدة

30.الزاوية الغرب عدد 10 حالة جديدة

31.قصر بن غشير عدد 2 حالة جديدة

32.العجيلات عدد 8 حالة جديدة

33.المعمورة عدد 8 حالة جديدة

34.سوق الخميس امسيحل عدد 1 حالة جديدة

35.القلعة عدد 2 حالة جديدة

36.الكفرة عدد 1 حالة جديدة

37.غريان عدد 17 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

38.مسلاته عدد 1 حالة جديدة

39.ككلة عدد 1 حالة جديدة

40.الجفارة عدد 3 حالة جديدة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد( 979 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 851 حالة في طرابلس

2.عدد 12 حالة في نالوت

3.عدد 8 حالات في ظاهر الجبل

4.عدد 20 حالة في سبها

5.عدد 2 حالة في اجدابيا

6.عدد 74 حالة في مصراته

7.عدد 12 حالة في زليتن

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة الوفاة في ظاهر الجبل

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 111746 حالة، والحالات النشطة 20121 حالة، والمتعافين 89909 حالة، والوفيات 1716 حالة.