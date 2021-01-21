مستشفى الجلاء يتسلم جثة مجهولة الهوية عثر عليها بشارع الزيت

21 يناير، 2021 10:48 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، صباح أمس الأربعاء، جثة مجهولة الهوية عثر عليها بشارع الزيت بمنطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بمدينة ينغازي.

وقال مصدر طبي لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجثة التي تسملها من أعضاء مركز شرطة العروبة، قُتلت بوساطة اثنتي عشر رصاصة في البطن واليد اليُسرى والصدر، ورصاصة في الرأس.

وأوضح المصدر الطبي، أن الجثة سيتم عرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة على الفور.

يذكر أن ما يقارب عن العشر جثث تسلمها مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أغلبها مجهولة الهوية منذ مطلع شهر يناير الجاري.

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21 يناير، 2021 10:48 ص
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