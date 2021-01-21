تشكيل لجنة من 3 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي لاعتماد الترشيحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستعمل على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات المتعلقة بالسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

وأوضحت البعثة، في بيان بشأن فتح باب الترشيح للسلطة التنفيذية، إن اللجنة ستعمل على مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.

وأفاد، مصدر من داخل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لأخبار ليبيا 24، بأنه إلى الآن لم يتم تحديد أسماء أعضاء هذه اللجنة، لافتًا إلى أن آلية الترشح للجنة ستكون عبر الترشح الفردي والتزكية من قبل أعضاء الملتقى.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الخميس فتح باب الترشح ابتداءً من اليوم 21 يناير ولغاية يوم الخميس 28 يناير، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت أن الترشح والاختيار سيتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.