المركزي يصدر بيانًا عن الإيرادات والنفقات من يناير إلى ديسمبر 2020

أخبار ليبيا24

أصدر مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء بيانًا عن الإيرادات والنفقات من 01 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 .

وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الذي نشر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 2.409 مليار ، في حين أن العجز بها وصل إلى 3.591 مليار.

وأوضح المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 633 مليون، وبعجز 667 مليون ، أما إيرادات الجمارك لقد بلغت 132 مليون وبعجز وصل إلى 268 مليون .

وكشف مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات الاتصالات بلغت 172 مليون ، والعجز بها وصل إلى 228 مليون ، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 225 مليون ، وبعجز 175 مليون ، أما المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 300 مليون .

وأضاف المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية وصلت إلى 4.462 مليار ، وبعجز 5.232 مليار، مؤكدًا أن قرض مصرف ليبيا المركزي لوجود عجز في الترتيبات المالية وصل إلى 26.706 مليار.

ووصلت قيمة تمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.575 مليار وبعجز 525 مليون.

وأشار إلى أن قيمة النفقات خلال سنة 2020 وصلت إلى 37.310 مليار حيث بلغت نفقات بند المرتبات 21.817 مليار ، والنفقات التسييرية بلغت 3.565 مليار .

ولفت المصرف المركزي إلى أن القيمة التي صرفت على التنمية قد وصلت إلى 1.801 مليار، فيما بلغت النفقات على بند الدعم 5.600 مليار ، أما الطوارئ 4.527 مليار .