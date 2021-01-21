“البسطة” مديراً لأمن طبرق خلفًا لــ”السنيني” عملية الاستلام تمت في أجواء ودية بحضور ضباط وضباط صف أمن المديرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم العميد خالد عبدالعزيز البسطة مهامه من العميد عبدالمولى ونيس السنيني اليوم الخميس بمديرية أمن طبرق وذلك بعد صدور قرار وزارة الداخلية رقم 40 لسنة 2021.

وقد شكلت وزارة الداخلية لجنة تسليم واستلام مكونة من مدراء امن شحات والقيقب .

وقد تمت عملية الاستلام في أجواء ودية بحضور ضباط وضباط صف وجنود مديرية أمن طبرق.

وشهدت مراسم التسليم والاستلام حضور اللواء ركن ناجي بوعلوية أمر منطقة طبرق العسكرية، وفرج بوالخطابية عميد بلدية طبرق، وعدد من أعضاء بلدية طبرق .

وقد القيت الكلمات من الحضور مشيدين بدور وزارة الداخلية في بلدية طبرق، مقدمين شكرهم للعميد عبدالمولى السنيني على ماقام به خلال توليه مهمة مدير الأمن في طبرق لمدة 7 أشهر.

يشار أن وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم 40 لسنة 2021 بتكليف مدراء أمن جدد بمديريات أمن طبرق والقبة وأجدابيا .