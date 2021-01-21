الأرصاد الجوية: أجواء مستقرة بوجه عام والحرارة تميل نسيبًا للاعتدال

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الخميس مستقرة بوجه عام والحرارة تميل نسيبا للاعتدال خلال النهار على مناطق غرب ليبيا.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة أجواء صافية إلى قليلة الغيوم.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى مابين (14 – 20) درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة قليل الغيوم تتكاثر أحيانًا على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى ما بين (15 – 18) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة ظهور بعض السحب العابرة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى مابين (17 – 19) درجة مئوية وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى أقل من (5) درجات على أغلب المناطق.

وأفاد المركز أن أن الطقس في الكفرة السرير تازربو أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى مابين (17 – 19) درجة مئوية وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى أقل من (5) درجات على أغلب المناطق.