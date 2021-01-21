أبرز تصريحات المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بشأن ليبيا

تركيا البلد الوحيد الذي استجاب لحكومة والوفاق عسكريًا وأرسلت مضادات جوية

21 يناير، 2021 3:28 م
2

أخبار ليبيا 24 -انفوجرافيك

– حكومة الوفاق أرسلت رسائل إلى الولايات المتحدة والجزائر وتركيا، طالبة منها المساعدة العسكرية لصد تقدم قوات الجيش إلى طرابلس.

– في نهاية عام 2019م، كانت قوات الجيش الوطني في وضع متقدم على تخوم وضواحي طرابلس والغرب والجنوب الليبي، فأرسلت

– تركيا البلد الوحيد الذي استجاب بسرعة لدعوة السراج بشكل مفاجئ.

– تركيا أرسلت مضادات جوية، وأجرت صيانة لبعض الطائرات القديمة التي كانت بحوزة الوفاق.

– تركيا سهلت دخول المقاتلين السوريين إلى ليبيا، واستطاعت تغيير ميزان القوة على الأرض.

– دور الولايات المتحدة في ليبيا مختلف، وهم يهتمون بمحاربة الإرهاب وتتعامل مع السراج وحفتر في الهجوم على مواقع للقاعدة وداعش .

– الولايات المتحدة مهتمة بإبقاء إنتاج النفط الليبي متدفقا بصورة طبيعية.

– عناصر تنظيم داعش الإرهابي دخلت إلى ليبيا قبل وصولي إليها، وضُربت في موقعها الأساسي قبل مجيئي.

الوسوم
21 يناير، 2021 3:28 م
2

مقالات ذات صلة

“البسطة” مديراً لأمن طبرق  خلفًا لــ”السنيني”

21 يناير، 2021 3:34 م

قبيلة ورفلة تؤكد وقوفها خلف قوات الجيش لمكافحة الإرهاب

21 يناير، 2021 3:00 م

“سعر الخبز” يثير الخلاف بين حكومة الوفاق ومركز طرابلس

21 يناير، 2021 2:45 م

بيت المال: لن يتم فتح الطريق الساحلي قبل سحب مرتزقة حفتر

21 يناير، 2021 2:11 م
زر الذهاب إلى الأعلى