مصرع قائد الأكاديمية البحرية وآمر الكلية البحرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الأكاديمية البحرية بجنزور غربي طرابلس عم وفاة أمرها عميد بحار “أحمد أيوب” وآمر الكلية البحرية عميد “سالم أبو صلاح” جراء الحريق الذي نشب بالمقر، وأعقبه انفجار قوي .

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأربعاء، إن الانفجار كان بمخزن للذخيرة بعد وصول السنه اللهب له، فيما لم يعلن عن أي تفاصيل أضافية .

وكان المستشار الاعلامي لوزراة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي أعلن لوكالة أخبار ليبيا 24، عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرون في حريق وانفجار مقر الأكاديمية البحرية بجنزور .