مصرع قائد الأكاديمية البحرية وآمر الكلية البحرية في طرابلس

اندلاع حريق ضخم بالأكاديمية البحرية في جنزور وأعقبه انفجار قوي والأسباب مجهولة

20 يناير، 2021 12:55 ص
1

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الأكاديمية البحرية بجنزور غربي طرابلس عم وفاة أمرها عميد بحار “أحمد أيوب” وآمر الكلية البحرية عميد “سالم أبو صلاح” جراء الحريق الذي نشب بالمقر، وأعقبه انفجار قوي .

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 –  اليوم الأربعاء، إن الانفجار كان بمخزن للذخيرة بعد وصول السنه اللهب له، فيما لم يعلن عن أي تفاصيل أضافية .

وكان المستشار الاعلامي لوزراة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي أعلن لوكالة أخبار ليبيا 24، عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرون في حريق وانفجار مقر الأكاديمية البحرية بجنزور .

20 يناير، 2021 12:55 ص
1

مقالات ذات صلة

السني : نرفض محاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة

19 يناير، 2021 11:29 م

البدء في إجراءات إنشاء مخيم لمستخدمي حقل إيراون التابع لشركة زلاف ليبيا

19 يناير، 2021 11:14 م

انتشار أمني لعناصر الداخلية في مدينة بنغازي لتجنب انتشار كورونا

19 يناير، 2021 10:23 م

عضو نقابة الخبازين : جشع التجار هو سبب ارتفاع الخبز

19 يناير، 2021 9:12 م
زر الذهاب إلى الأعلى