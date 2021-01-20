قتيلان على الأقل في انفجار بمبنى وسط مدريد

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هزّ انفجار شديد مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد ناجم عن تسرب غاز، اليوم الأربعاء، مخلفًا قتيلين على الأقل وجرح آخرين.

وأعلن رئيس بلدية مدريد، خوسيه لويس مارتينيث ألميدا، أمام الصحفيين، أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين ودمر مبنى في وسط المدينة، ناجم عن الغاز.

ويقع موقع الانفجار الذي دمّر المبنى في شارع توليدو في وسط العاصمة الإسبانية، حيث سمع دوي انفجار قوي بعد ظهر الأربعاء في مبنى في وسط مدريد على ما ذكر التلفزيون الوطني الإسباني وشهود.

وقال التلفزيون إن الانفجار “قوي جدا” وأدى إلى انهيار ثلاثة طوابق في المبنى الواقع قرب دار للمسنين.