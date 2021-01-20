عصر: خلل أسعار الخبز نتج عن تعديل سعر الصرف الجديد

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر، إن حكومته عندما تولت المسؤولية عام 2014م، رأت ضرورة إرجاع الدعم الذي كان قد توقف، وذلك لحين خلق الاستقرار، رغم عدم توافر موارد لدى الحكومة واعتمادها على سندات خزانة.

عصر أوضح، في تصريحات صحفية، أنه تم الاستقرار على سلة غذائية قررت الحكومة التدخل لضمان توافرها من خلال صندوق موازنة الأسعار، بحيث تضمن الحد الأدنى لمعيشة المواطنين، في ظل تحديد المرتبات والمعاشات على أساس سلة غذائية متوسطة.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الآن سببها تغول السياسية النقدية من قبل مصرف ليبيا المركزي على السياسة المالية والتجارية، مؤكدًا أن ما يقوم به المصرف الآن ليس من اختصاصه، كما أن سياسته غير واضحة، مطالبًا بضرورة فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية.

وأكد أن سياسة المصرف المركزي الآن هي سياسة تغول، حيث تحولت إلى سياسة تجارية وليست نقدية، لافتا إلى أن أي إصلاح اقتصادي الآن يحتاج إلى رؤية وتنبؤ اقتصادي، بينما في ظل هيمنة المركزي على السياسات الاقتصادية أصبح يتحكم في تحديد أولويات الصرف وسياسة منح الاعتمادات.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي الآن يتطلب ضرورة وضع قائمة للسلع ذات الأولوية في ظل عدم توافر قدرة لدى المركزي وباقي الجهات على تمويل كل الأنشطة والتوريدات، موضحًا أن هذه الأولويات تحددها السياسة التجارية ويتلقاها المركزي لاعتمادها.

وزير الاقتصاد أشار إلى أن الحكومة الليبية وصندوق موازنة الأسعار ليس لديهما ميزانية، وأن ما اعتمدت عليه الحكومة لتوفير السلع الأساسية كان من خلال التزامات أدبية من قبل بعض التجار الذين قبلوا التعاقد معها للتوريد بالأجل، ما أدى إلى مشكلة تراكم الديون على الصندوق رغم أنه عمل على أساس بناء الثقة، إلا أن التزامات التجار تجاه البنوك والموردين تجعلهم في حاجة إلى مستحقاتهم.

وفيما يتعلق بأزمة الخبز، أكد أن صندوق موازنة الأسعار الخاضع لوزارته مازال يحافظ على سياساته، وسيبدأ الأسبوع القادم توزيع حصة غذائية على المواطنين وحصة كبيرة من الدقيق للمخابز، مُشيرًا إلى أن المخابز ستبيع الخبز بسعره الرسمي وهو 10 أرغفة بدينار واحد.

وأوضح أن دور صندوق موازنة الأسعار هو التدخل في الأزمات والتقلبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تقلبات خارجية وداخلية سواء بزيادة أسعار السلع عالميا في ظل الظروف التي يمر بها العالم، أو داخليا بسبب تعديل سعر الصرف، الذي وصفه بأنه “قرار عقيم”.