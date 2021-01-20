طبرق الطبي يستلم جهاز “UPS” الخاص بجهاز التصوير المقطعي

هذا الجهاز مهم فى تشغيل جهاز التصوير المقطعي " CT " بالمركز

20 يناير، 2021 10:28 ص
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أخبار ليبيا 24 – صحة

استلم مركز طبرق الطبي جهاز UPS الخاص بجهاز التصوير المقطعي والذي كان بدعم مباشر  من رئاسة مجلس  الوزراء بالحكومة الليبية .

وأكد مدير عام المركز الدكتور فرج عبد الله الجالي أن هذا الجهاز يُعتبر  مهم جدًا فى تشغيل جهاز التصوير المقطعي ” CT ” بالمركز .

الجالي قال إن الجهاز وصل للمركز يوم أمس الثلاثاء، و أن فريق العمل سيبدأ فى تركيبه خلال هذه الأيام ليدخل جهاز التصوير المقطعي فى العمل ويقدم خدماته لكافة المواطنين .

مدير عام مركز طبرق الطبي تقدم باسمه وباسم كل العاملين بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين ومساعدي مرضى و إداريين بشكره الكبير لرئيس الحكومة الليبية على دعمهم إلا محدود لمركز طبرق الطبي.

20 يناير، 2021 10:28 ص
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