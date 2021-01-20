ضبط 3 أشخاص ينتحلون صفة أمنية لسرقة المواطنين في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مديرية أمن بنغازي أنها ضبطت تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص يقومون بإجراء إستيقافات للمواطنين بمنطقة بوعطني مدعين بأنهم تابعين لجهة أمنية.

المديرية أوضحت في لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أنه بناء على إشارة وردت من غرفة العمليات مفادها قيام أشخاص يستقلون سيارة بإجراء استيقافات للمواطنين في أوقات وأماكن مختلفة في الطرق الداخلية بمنطقة بوعطني مدعين بأنهم تابعين لجهة أمنية ليقوموا بسرقة ونهب المواطنين ويلوذوا بالفرار.

وقالت المديرية إنها كلفت مجموعة تحريات المركز بإجراء جولات مستمرة في كل الطرق الداخلية وبمختلف الأوقات حيث أثمر التحري بمشاهدة مركبة بنفس مواصفات المبلغ عنها “تويوتا كامري اللون رصاصي” متوقفة بجانب الطريق وبالقرب منها ثلاثة أشخاص مستوقفين سيارة ، مشيرةً إلى أن مجموعة التحري قامت على الفور بإلقاء القبض عليهم وهم متلبسين وتم إيداعهم بالسجن تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.